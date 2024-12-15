Все больше французов требуют отставки Макрона

Лидер фракции "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано в парламенте страны потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Как сообщает Day.Az, требование отставки Макрона Пано связала с назначением французским лидером нового премьер-министра страны Франсуа Байру. Она объявила, что планирует выдвинуть вотум недоверия премьеру.

"Макрон должен уйти", - заявила политик.

С аналогичным требованием выступил и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он заявил, что Байру - "ультраатлантист" и сторонник НАТО, "который хотел обязательной вакцинации от COVID-19, который хочет голосования по почте, который находится во французской политической системе почти 45 лет".