Макрона призвали уйти в отставку

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети Х о "конце режима" президента Франции Эммануэля Макрона и посоветовал ему уйти в отставку.

Как сообщает Day.Az, Филиппо объяснил свой призыв тем, что глава государства назначил главой французского правительства "пронатовского и проевропейского" политика Франсуа Байру.

"Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет... Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - написал политик.

Ранее мы сообщали, что оставка Макрона способствовала бы выходу Франции из Европейского Союза.