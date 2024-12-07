"Франция должна выйти из ЕС, Макрон - уйти в отставку!" - митинг в Париже
Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже.
"Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом - это покинуть ряды Европейского союза. Это единственное решение", - подчеркнул Филиппо.
По его мнению, приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента республики Эмманюэля Макрона. "Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит демонтаж всей прогнившей системы Евросоюза, которая ввергает нас в нищету и войну", - сказал лидер "Патриотов".
6 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении переговоров по соглашению между ЕС и Южноамериканского общего рынка "Меркосур", которое отвергается Францией. Французские аграрии, пострадавшие от неконтролируемого ввоза украинской продукции в зону ЕС, опасаются, что соглашение с "Меркосур" станет новым ударом по их интересам.
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