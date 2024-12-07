Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже.

"Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом - это покинуть ряды Европейского союза. Это единственное решение", - подчеркнул Филиппо.

По его мнению, приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента республики Эмманюэля Макрона. "Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит демонтаж всей прогнившей системы Евросоюза, которая ввергает нас в нищету и войну", - сказал лидер "Патриотов".

6 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении переговоров по соглашению между ЕС и Южноамериканского общего рынка "Меркосур", которое отвергается Францией. Французские аграрии, пострадавшие от неконтролируемого ввоза украинской продукции в зону ЕС, опасаются, что соглашение с "Меркосур" станет новым ударом по их интересам.