Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи приступил к рассмотрению вопроса об импичменте президента страны Юн Сок Ёля. Его члены поддержали отрешение главы государства от должности 204 голосами. Об этом сообщает "Ёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Против предложения о сложении полномочий проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, а еще восемь голосов были признаны недействительными.