Минфин США пригрозил санкциями китайским банкам
Соединенные Штаты введут санкции против китайских банков за гипотетическую поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Об этом Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я абсолютно не исключаю возможность введения санкций в отношении отдельного банка, если у нас будет достаточно оснований для введения санкций <...> Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями", - заявила Йеллен.
Она добавила, что США и Китай имеют отдельный канал связи для того, чтобы обсуждать спорные вопросы вокруг взаимодействия с Россией. По словам Йеллен, зачастую этого канала связи бывает достаточно для взаимодействия.
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