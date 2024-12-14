Минфин США пригрозил санкциями китайским банкам

Соединенные Штаты введут санкции против китайских банков за гипотетическую поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Об этом Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я абсолютно не исключаю возможность введения санкций в отношении отдельного банка, если у нас будет достаточно оснований для введения санкций <...> Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями", - заявила Йеллен.

Она добавила, что США и Китай имеют отдельный канал связи для того, чтобы обсуждать спорные вопросы вокруг взаимодействия с Россией. По словам Йеллен, зачастую этого канала связи бывает достаточно для взаимодействия.