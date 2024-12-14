Президенту Аргентины дали итальянское гражданство

Президент Аргентины Хавьер Милей стал гражданином Италии. Такое решение приняло итальянское правительство, учитывая корни аргентинского лидера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Запрос был рассмотрен в ускоренном порядке. Итальянское гражданство дано и младшей сестре Милея, которая работает в его администрации. Темпы рассмотрения вопроса возмутили оппозицию, которая считает, что причина в дружеских отношениях аргентинца с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Их встреча в Риме, где Милей в субботу примет участие в празднике молодежи партии Мелони "Братья Италии", проходит менее чем через месяц после поездки премьера в Аргентину. В ходе переговоров Мелони и Милей договорились продолжать плотное взаимодействие по многим вопросам, начиная с экономического сотрудничества и заканчивая противодействием организованной преступности.

В Италии живет другой знаменитый аргентинец с итальянскими корнями - Папа Римский Франциск. Его родители были эмигрантами из северной итальянской области Пьемонт, уехавшими в Аргентину. Однажды он навещал своих родственников, уже будучи главой Римско-католической церкви.