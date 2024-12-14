Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречи по проектам, которые будут реализованы в Руанде

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в столице Руанды Кигали с постоянным секретарем по иностранным делам этой страны Клементиной Мукекой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались мероприятия, реализуемые в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки", а также двустороннее сотрудничество. Было подчеркнуто, что будущее взаимовыгодное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и странами Африки будет способствовать развитию отношений.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также встретилась с министром молодежи и искусств Руанды Сандрин Умутони. Стороны обсудили связи между Азербайджаном и Руандой в сферах культуры и образования, а также программы молодежного обмена, было отмечено положительное влияние проектов в этом направлении на отношения между народами. Подчеркивалось, что такие мероприятия, как организация выставок на различные темы, позволят нашим народам лучше узнать друг друга.