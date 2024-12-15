Интервью İdman.biz с лидером сборной Азербайджана по стрельбе Русланом Луневым.

- Заканчивается 2024 год. Можете ли вы назвать этот год для вас успешным?

- Не думаю, что в этом году я выступил очень хорошо. Причина этого в том, что я выиграл меньше медалей по сравнению с предыдущими годами.

- Вы также заняли 18-е место на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это тоже неудача?

- Да, могу сказать, что мое выступление было провальным. Тот факт, что я не смог выйти в финал, несмотря на свои успехи, дает мне основание так говорить.

- Какой самый главный урок вы извлекли из Олимпиады?

- Я прояснил один момент. В спорте важна не только подготовка, но и удача.

- В каких соревнованиях вы будете участвовать в ближайшее время?

- Разницы в соревнованиях нет. Я постараюсь участвовать во всех турнирах.

- В своей публикации в социальных сетях вы заявили, что цель - участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая, что вам на тот момент будет 39 лет, не сложно ли будет добиться успеха?

- Это моя цель. С возрастом проблем нет. Потому что в нашем виде спорта возраст не проблема. Возможно, после 60 лет это будет сложно. Но не раньше. Многие олимпийские медалисты добились успехов в возрасте от 40 до 60 лет. Одна из них - моя мать Ирада Ашумова.

- На последних соревнованиях вы выступали в двух дисциплинах - стрельбе на 10 и 25 метров. Какую из них вы предпочтете в следующем году?

- За год до Олимпиады в Париже я выбрал стрельбу из пистолета на 25 метров. Хотя участвовал в обоих видах, основное внимание уделил дистанции в 25 метров. За ​​1,5 месяца до игр у меня вышло из строя оружие. Пришлось купить новое. За этот период трудно привыкнуть к новому оружию. Обычно не рекомендуется менять оружие как минимум за 9-12 месяцев до соревнований. Потому что спусковой крючок и другие детали отличаются. В стрельбе на расстоянии в 10 м патроны не используются. При использовании свинцовых пуль оружие позже выходит из строя. По этой причине я хочу в течение следующих четырех лет выступать в основном на дистанции в 10 метров. Рассмотрю оба варианта. Еще одной причиной выбора этой дистанции является то, что результаты выхода в финал на дистанции в 10 м на последних трех летних Олимпиадах были ниже.