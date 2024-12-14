ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира боевого крыла радикального движения ХАМАС Имада Джаро, возглавлявшего комиссию по ЧС и являвшегося мэром города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Террорист действовал в комплексе, который террористы ХАМАС использовали для планирования и осуществления атак на войска ЦАХАЛа и Израиль в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. По ее данным, Джаро "активно участвовал в деятельности правительства ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха" и "поддерживал постоянный контакт с руководством военного крыла ХАМАС", которому "оказывал боевую поддержку", а также "отвечал за политическую активность ХАМАС в районе центральных лагерей" в палестинском анклаве.

"Перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению", - отметили израильские военные. "ХАМАС продолжает использовать гражданскую и гуманитарную инфраструктуру в своих террористических целях, нарушая международное право", - добавили в армейской пресс-службе.