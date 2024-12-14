Продается Армения, недорого: расценки месье Папазяна

Автор: Акпер Гасанов

Для начала я напомню, что стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября 2024 года оценивались в 73,5 млрд долларов США. При том, в январе-сентябре стратегические валютные резервы страны выросли на 7,3%. Такая тенденция позволяет предполагать, что к концу года стратегические валютные резервы нашей страны вырастут еще больше. К чему я обо всем этом пишу? Сейчас объясню.

Турции достаточно инвестировать в экономику Армении всего $2,5 млрд, чтобы установить над ней полный контроль после нормализации отношений.

Такое заявление сделал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян на конференции "Отношения Армения-Турция: угроза или возможность" в Ереване. Он даже детализировал свою фобию, выдаваемую за факты.

"На первом этапе рынок Армении заполнят дешевые турецкие товары, что неизбежно вытеснит армянских производителей. Следующим шагом станет скупка местных компаний по бросовым ценам. Турецкие инвесторы начнут осваивать такие ключевые сферы, как гостиничный и туристический бизнес, а затем займутся и банковским сектором", - сказал он. Но это было не все.

Такие изменения, по его словам, приведут не только к усилению экономической зависимости, но и к ухудшению отношений между Арменией и диаспорой. Он полагает, что это может спровоцировать массовую эмиграцию: страну, предположительно, покинут до 500 тысяч человек. В общем, сказка про "страшных турков", которые только и ждут момента, чтобы что-то там захватить в Армении, очень напоминает известный анекдот.

Тот, в котором дряхлая старуха, сидя на крыльце своей избушки, кричит на весь лес, что ее насилуют. На вопрос прохожего о том, почему она подняла такой беспричинный ор, старушка отвечает: "Ты и помечтать не дашь". И вот тут возникает ровно такое же ощущение, что Мурад Папазян придумал все это, дабы промониторить потенциальную стоимость Армении. Да, по сути он повесил на нее ценник.

Тут, кстати, имеет смысл напомнить о том, кем является этот персонаж. Он член бюро АРФ Дашнакцутюн. То есть, член партии, которая всегда декларировала ненависть к туркам и азербайджанцам. Ее члены совершали теракты против азербайджанских и турецких дипломатов, они же устроили настоящий террор в Европе в 70-80 годах прошлого века. И, ясное дело, дашнаки и сейчас выступают против нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений.

При этом физически он проживает во Франции. И находясь там из трусов выпрыгивает, дабы надуть очередной мыльный пузырь армянской мифологии. Вот и за принятие Сенатом Франции резолюции о признании "независимости" мифического "арцаха" Папазян, что называется, убивался. И все это пошло коту под хвост. Ведь, Азербайджан не только победил в 44-дневной войне, но и провел антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Соответственно, бумажка, принятая французским Сенатом годна разве что в гигиенических целях. Тем более, что и руководство Армении с тех пор многократно заявляло о признании суверенитета и территориальной целостности нашей страны в полном объеме. Что, конечно же, вгоняет Папазяна и прочих дашнаков в грусть и печаль. Которые, как видим, приобрели весьма специфический характер, что называется, на выходе.

Да, решил месье Папазян не только напророчить очередной отток населения Армении из страны. Тут замечу, что Армения и без выставления ее на торги сокращается численно регулярно и угрожающими темпами. Без какого-либо участия в этом процессе Азербайджана или Турции. Не остаются в этой стране и многие из армян, когда-то незаконно проживавших на временно оккупированных территориях Азербайджана.

А все потому, что нет никаких экономических перспектив у Армении. Она давно самоизолировалась и спастись может только наладив отношения с Баку и Анкарой. Но, тут также нужно понимать, что многие сектора армянской экономики давно уже и не армянские вовсе. Их еще Роберт Кочарян, в бытность президентом страны, слил России. Так что, Папазяну нужно было бы детально изучить вопрос, выступая с ценовым предложением.

В любом случае, как я указал в начале статьи, у Азербайджана есть средства на покупку даже не одной, а пары десятков Армений, исходя из той цены, которую повесил на нее месье Папазян. Да, конечно же, он всего-лишь выдал очередную порцию бреда и торговать Арменией его никто не уполномачивал. Тут рулят иные парни. Но, как говорил герой иного анекдота, мне нравится ход его мыслей. Армения действительно скатилась до уровня, когда готова продаваться всем и каждому. Вопрос только в цене.