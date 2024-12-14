https://news.day.az/society/1715271.html SOCAR эвакуировала нефтяников В связи с резким изменением погодных условий, ветреной и нестабильной погодой на территории страны, усилены меры безопасности на производственных площадях ПО "Азнефть" SOCAR . Об этом сообщили Trend в SOCAR.
SOCAR эвакуировала нефтяников
В связи с резким изменением погодных условий, ветреной и нестабильной погодой на территории страны, усилены меры безопасности на производственных площадях ПО "Азнефть" SOCAR.
Об этом сообщили Day.Az в SOCAR.
Было отмечено, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья работников в рамках норм труда.
Наряду с этим, во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществлена эвакуация из ряда производственных объектов, расположенных в море.
Ситуация находится под контролем.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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