SOCAR эвакуировала нефтяников

В связи с резким изменением погодных условий, ветреной и нестабильной погодой на территории страны, усилены меры безопасности на производственных площадях ПО "Азнефть" SOCAR.

Об этом сообщили Day.Az в SOCAR.

Было отмечено, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья работников в рамках норм труда.

Наряду с этим, во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществлена эвакуация из ряда производственных объектов, расположенных в море.

Ситуация находится под контролем.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az