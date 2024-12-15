Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США

Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США, пишет Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются "группами и без какой-либо видимой цели".

"Многочисленные наблюдения воздушных объектов после захода солнца вызвали обеспокоенность на восточном побережье США", - говорится в статье.