https://news.day.az/world/1715439.html Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США - ВИДЕО Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США, пишет Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью.
Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США - ВИДЕО
Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США, пишет Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются "группами и без какой-либо видимой цели".
"Многочисленные наблюдения воздушных объектов после захода солнца вызвали обеспокоенность на восточном побережье США", - говорится в статье.
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