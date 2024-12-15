Девятая отставка в турецкой Суперлиге

В турецкой Суперлиге произошла очередная отставка главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Бюлент Уйгун покинул "Сивасспор".

Команда, не побеждавшая в последних пяти матчах, вчера проиграла "Бодрумспору". "Сивасспор", набравший в этих играх всего одно очко, подтвердил, что расстался с главным тренером.

Под руководством Уйгуна "Сивас" одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений в 16 играх. Команда занимает 12-е место с 18 очками.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 в турецкой Суперлиге подали в отставку девять главных тренеров.