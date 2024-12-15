https://news.day.az/sport/1715420.html Девятая отставка в турецкой Суперлиге В турецкой Суперлиге произошла очередная отставка главного тренера. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Бюлент Уйгун покинул "Сивасспор". Команда, не побеждавшая в последних пяти матчах, вчера проиграла "Бодрумспору". "Сивасспор", набравший в этих играх всего одно очко, подтвердил, что расстался с главным тренером.
Девятая отставка в турецкой Суперлиге
В турецкой Суперлиге произошла очередная отставка главного тренера.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Бюлент Уйгун покинул "Сивасспор".
Команда, не побеждавшая в последних пяти матчах, вчера проиграла "Бодрумспору". "Сивасспор", набравший в этих играх всего одно очко, подтвердил, что расстался с главным тренером.
Под руководством Уйгуна "Сивас" одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений в 16 играх. Команда занимает 12-е место с 18 очками.
Отметим, что в сезоне 2024/2025 в турецкой Суперлиге подали в отставку девять главных тренеров.
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