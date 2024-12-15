Армянский колобок: пока катится, но концовка уже известна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян развил интересную активность.

Day.Az представляет публикацию:

Интересную активность развил Никол Пашинян: то ли сам запутался, то ли всех остальных запутать решил.

Воваевич, как сказочный Колобок, катится от одних к другим. То лижет все места Макрону, то летит в Москву на заседание ЕАЭС. То поздравляет антизападного президента Грузии, то отправляет своего министра на встречи в Пентагон и поет дифирамбы Дональду Трампу. И это только парочка примеров за последние несколько недель.

Отрадно конечно, что у Пашиняна появился новый пример для подражания, но вот интересно, он сказку про Колобка до конца читал? Там концовка очень интересная. И готов ли к ней Пашинян?

Автор - HSF