Армянский колобок: пока катится, но концовка уже известна
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян развил интересную активность.
Day.Az представляет публикацию:
Интересную активность развил Никол Пашинян: то ли сам запутался, то ли всех остальных запутать решил.
Воваевич, как сказочный Колобок, катится от одних к другим. То лижет все места Макрону, то летит в Москву на заседание ЕАЭС. То поздравляет антизападного президента Грузии, то отправляет своего министра на встречи в Пентагон и поет дифирамбы Дональду Трампу. И это только парочка примеров за последние несколько недель.
Отрадно конечно, что у Пашиняна появился новый пример для подражания, но вот интересно, он сказку про Колобка до конца читал? Там концовка очень интересная. И готов ли к ней Пашинян?
Автор - HSF
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