Еще одна азербайджанская гимнастка завершила карьеру

Азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова официально завершила свою карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, долгие годы она выступала в составе команды по групповым упражнениям. Зейнаб является бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы, двукратной участницей Олимпиады.

Проводы Гумметовой из большого спорта состоятся сегодня в рамках международного турнира "Зимняя сказка".

Напомним, что днем ранее карьеру официально завершила и многолетний лидер сборной Зохра Агамирова.