https://news.day.az/sport/1715457.html Еще одна азербайджанская гимнастка завершила карьеру Азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова официально завершила свою карьеру. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, долгие годы она выступала в составе команды по групповым упражнениям. Зейнаб является бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы, двукратной участницей Олимпиады.
Еще одна азербайджанская гимнастка завершила карьеру
Азербайджанская гимнастка Зейнаб Гумметова официально завершила свою карьеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, долгие годы она выступала в составе команды по групповым упражнениям. Зейнаб является бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы, двукратной участницей Олимпиады.
Проводы Гумметовой из большого спорта состоятся сегодня в рамках международного турнира "Зимняя сказка".
Напомним, что днем ранее карьеру официально завершила и многолетний лидер сборной Зохра Агамирова.
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