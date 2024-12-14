https://news.day.az/sport/1715368.html Зохра Агамирова завершила карьеру Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завершила свою профессиональную карьеру. Как передает İdman.biz, церемония прощания художницы с большим спортом состоялась в ходе турнира "Зимняя сказка" в Баку. Зохра выступила с показательным номером под аплодисменты зрителей.
Зохра Агамирова завершила карьеру
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завершила свою профессиональную карьеру.
Как передает İdman.biz, церемония прощания художницы с большим спортом состоялась в ходе турнира "Зимняя сказка" в Баку. Зохра выступила с показательным номером под аплодисменты зрителей.
Анамирова дважды выступала на Олимпиаде, в ее активе бронза чемпионата Европы в упражнении с мячом, она является двукратной победительницей Игр Исламской Солидарности и неоднократной призеркой Универсиады.
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