Предупреждение в связи с нестабильной погодой

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, предупредило участников дорожного движения о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых 14 декабря.

Как сообщает Day.Az, данная информация была опубликована представителями AYNA.

В агентстве порекомендовали пассажирам проявлять осторожность при ожидании автобусов на остановках, избегать выхода на проезжую часть в зонах транспортной пересадки и других местах, а также садиться в транспорт и покидать его только на специально оборудованных остановках. Для пересечения дороги важно использовать исключительно пешеходные переходы.

Водителей призывают соблюдать дистанцию между автомобилями, придерживаться допустимого скоростного режима и не оставлять транспортные средства вблизи деревьев или неустойчивых конструкций.

Особое внимание уделено пользователям микромобильного транспорта. Им рекомендуется уменьшить скорость движения в дождливую погоду и строго следовать указаниям дорожных знаков.