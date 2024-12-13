https://news.day.az/world/1715159.html В России заблокирован популярный мессенджер Мессенджер Viber заблокирован на территории России. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Сообщается, что мессенджер заблокирован из-за несоблюдения требований российского законодательства.
В России заблокирован популярный мессенджер
Мессенджер Viber заблокирован на территории России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Сообщается, что мессенджер заблокирован из-за несоблюдения требований российского законодательства.
"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении.
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