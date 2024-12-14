Глава ЕК предложил восстановить Сирию через механизм донорских конференций

Механизм донорских конференций по поддержке сирийских беженцев может быть использован для сбора средств на восстановление Сирии.

Как передает Day.Az, об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего онлайн-выступления на саммите G7.

По ее словам, за 13 лет благодаря конференциям ("Поддержка будущего Сирии и региона") было мобилизовано 33,3 млрд евро для оказания помощи сирийцам как внутри страны, так и за ее пределами. Глава Еврокомиссии сообщила, что механизм конференций можно использовать для мобилизации ресурсов для будущего восстановления.

Она также отметила важность защиты всех меньшинств, проживающих в Сирии во время политического переходного периода в стране, и выразил поддержку "созданию предварительных условий для безопасного и достойного возвращения беженцев".