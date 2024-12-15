На дорогах ожидается гололед

Ночью с 15 на 16 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве горных и предгорных районов страны ожидается образование льда на дорогах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия и быть особенно осторожными на дорогах.