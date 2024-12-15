https://news.day.az/society/1715496.html На дорогах ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ночью с 15 на 16 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве горных и предгорных районов страны ожидается образование льда на дорогах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия и быть особенно осторожными на дорогах.
На дорогах ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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