Над пропастью во лжи: привычная поза Окампо

Автор: Акпер Гасанов

Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в очередной раз беззастенчиво и даже с каким-то поразительным упорством выставил самого себя в поистине глупом, потешном свете.Не знаю, коллекционирует ли он такие примеры порчи будущего собственного некролога, но это совсем не то, за что можно будет поднять бокал шампанского, подводя итоги года.

Так или иначе, но Окампо дал интервью Арменпресс в рамках V Глобального форума "Против преступления геноцида". Азербайджан, замечу, тоже активно выступает против такого рода преступлений. Ведь, наша страна сама пострадала от Геноцида мирного населения в Ходжалы. К слову, его признали: Комитет по международным отношениям Сената Пакистана, Комитет по внешним связям Национального собрания Турции, Комитет по международным отношениям Палаты представителей Колумбии, Национальный конгресс Гондураса, Конгресс Гватемалы, Парламент Парагвая.

Кроме того, 7 февраля 2013 года Комитет по иностранным делам Парламента Чехии принял резолюцию, в которой осуждаются любые этнические чистки, массовые убийства и геноцид мирного населения, в контексте которой события в Ходжалы расцениваются как преступление против человечности. Также замечу, что в 2014 году Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины приняла резолюцию, в которой осуждается массовое истребление мирного населения на национальной и этнической основе в Ходжалы, как преступление против человечности. В 2016 году Национальный совет Словении принял постановление, в котором Ходжалинская резня была осуждена как преступление против человечности. Плюс, парламент Шотландии принял резолюцию в связи с Ходжалинской трагедией.

#1714862#

Но вот Окампо на сей счет не сказал ни слова. Чем доказал свою предвзятость и ангажированность. А ведь судья МУС, пусть и бывший, должен был быть объективным, если не желает прослыть игрушкой в чужих руках. Очевидная, казалось бы, истина. Но видимо Окампо уже окончательно плюнул на имиджевые издержки в пользу сиюминутной выгоды. И затянувшемся процессе этого плевка против ветра , он и сделал очередное шокирующее своей глупостью заявление.

Он изрек, что "армяне Нагорного Карабаха имеют все права вернуться на свою родину". Тут неправильным было все.Вроде бы юрист Окампо должен понимать важность правильного озвучивания формулировок. Но он назвал Карабахский экономический регион Азербайджана не существующим названием. Нет в составе Азербайджана "Нагорного Карабаха", пора бы это уже запомнить тому, кто слишком оторвался от реальности, обслуживая интересы армянских патронов.

Что до "возвращения на родину", то этот процесс для армянского населения, незаконно проживавшего на временно оккупированных территориях Азербайджана, был реализован по итогам 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Тут стоит заметить, что совсем недавно Окампо публично заявил, что Армения оккупировала азербайджанские территории.

Дело было так. В ответ на вопрос армянского журналиста о легитимности так называемой "республики арцах", учитывая, что эта территория преимущественно состояла из населенных азербайджанцами земель, Окампо заявил: "Под Арменией была территория, которая была азербайджанской, это правда, и Армения оккупировала территорию, которая принадлежала Азербайджану. Это правда".

Вот, может же, когда хочет, демонстрировать проблески трезвости мышления. Сейса, как видим, этого не произошло, будем ждать этого в будущем. А пока замечу, что на наших землях проживали и армяне из Сирии. Вернулись ли они в эту страну обратно , огда или хотя бы сейчас, Окампо не уточняет. Я же напомню, что некоторые из армян, покидая наши земли, успевали и варварство свое продемонстрировать в полном объеме, сжигая дома азербайджанцев, в которых они так долго и незаконно проживали. Но и об этом Окампо промолчал.

Как, собственно и о том, что из Ханкенди армяне уезжали на личном или общественном транспорте, забрав с собой все, "нажитое непосильным трудом". Включая баранов, перегнанных в Армению.И многие из них, речь не о баранах, в интервью азербайджанским телеканалам говорили, что таков их добровольный выбор. У нас все ходы и показания записаны.А юрист Окампо должен понимать силу фактов.

Впрочем, финал этого сеанса саморазоблачения со стороны Окампо был и вовсе анекдотический. "Я определенно вижу возможность возвращения армян Нагорного Карабаха. Это нельзя игнорировать. Мы должны продолжать борьбу. Вы должны продолжать бороться. Вы проиграете в тот день, когда перестанете бороться". произнес Окампо фразу , выдавшую в нем большого специалиста по застольным тостам. Но по сути, это была растянутая трактовка известного изречения о том, что "спасение утопающих- дело рук самих утопающих".

Думаете, что это было все? Нет! В итоге Луис Морено и вовсе сбился с курса и изрек, что " Азербайджан признает, что армяне имеют право быть в Нагорном Карабахе". Это был пример "половинчатой беременности" со стороны Окампо. Азербайджан всегда говорил, что процесс переселения армян в Карабахский экономический регион нашей страны возможен только в случае возвращения на территорию Армении сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных оттуда в разные годы существования СССР. От Армении согласия на такой обмен не поступало. И в этих условиях бывший главный прокурор МУС может хоть до посинения озвучивать тезисы своих армянских патронов. На суть протекающих процессов все это не окажет никакого влияния.