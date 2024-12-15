https://news.day.az/society/1715466.html В Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТО В Баку запущен новый автобусный маршрут для пассажиров. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) в социальной сети "X". "Доброе утро, дорогие пассажиры!
В Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТО
В Баку запущен новый автобусный маршрут для пассажиров.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) в социальной сети "X".
"Доброе утро, дорогие пассажиры! С сегодняшнего дня автобусы нового маршрута №20, связывающего поселки Гарачухур и Ени Гюнешли с Центральным банком и Азербайджанским медицинским университетом, доступны для пассажиров", - говорится в публикации.
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