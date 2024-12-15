В Баку запущен новый автобусный маршрут для пассажиров.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) в социальной сети "X".

"Доброе утро, дорогие пассажиры! С сегодняшнего дня автобусы нового маршрута №20, связывающего поселки Гарачухур и Ени Гюнешли с Центральным банком и Азербайджанским медицинским университетом, доступны для пассажиров", - говорится в публикации.