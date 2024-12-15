"Губа" встретится с "Шеки"

Сегодня завершится шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" примет "Шеки".

Если в матче группы B победит домашняя команда, она сравняется по очкам с гостями. Если "Шеки" наберет 2 очка, то команда приблизится к лидерам.

Азербайджанская баскетбольная лига
Шестой тур
Группа B
15 декабря
"Губа" - "Шеки"

16.00
Шекинский ОСК

1

Гянджа

6

5

1

513-427

11

2

Орду

6

4

2

550-483

10

3

Шеки

5

3

2

449-390

8

4

Лянкяран

6

2

4

439-517

8

5

Губа

5

2

3

424-424

7

6

Сумгайыт

6

1

6

461-552

6

Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).