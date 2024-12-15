"Губа" встретится с "Шеки"

Сегодня завершится шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" примет "Шеки".

Если в матче группы B победит домашняя команда, она сравняется по очкам с гостями. Если "Шеки" наберет 2 очка, то команда приблизится к лидерам.

Азербайджанская баскетбольная лига

Шестой тур

Группа B

15 декабря

"Губа" - "Шеки"

16.00

Шекинский ОСК

1 Гянджа 6 5 1 513-427 11 2 Орду 6 4 2 550-483 10 3 Шеки 5 3 2 449-390 8 4 Лянкяран 6 2 4 439-517 8 5 Губа 5 2 3 424-424 7 6 Сумгайыт 6 1 6 461-552 6

Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).