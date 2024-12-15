"Губа" встретится с "Шеки"
Сегодня завершится шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" примет "Шеки".
Если в матче группы B победит домашняя команда, она сравняется по очкам с гостями. Если "Шеки" наберет 2 очка, то команда приблизится к лидерам.
Азербайджанская баскетбольная лига
Шестой тур
Группа B
15 декабря
"Губа" - "Шеки"
16.00
Шекинский ОСК
|
1
|
Гянджа
|
6
|
5
|
1
|
513-427
|
11
|
2
|
Орду
|
6
|
4
|
2
|
550-483
|
10
|
3
|
Шеки
|
5
|
3
|
2
|
449-390
|
8
|
4
|
Лянкяран
|
6
|
2
|
4
|
439-517
|
8
|
5
|
Губа
|
5
|
2
|
3
|
424-424
|
7
|
6
|
Сумгайыт
|
6
|
1
|
6
|
461-552
|
6
Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).
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