"Месси был в Баку, надо звать Роналду"

Автор: Лейла Таривердиева

Как и ожидалось, приезд Месси в Баку стал тяжелым ударом для всея армянства. Хотя никаких особых поводов к этому не было. Мировая знаменитость просто приехал по приглашению друга-предпринимателя, ему показали город, поводили по знаковым местам, угостили и организовали встречу с болельщиками. Вот и все.

Истерика началась не сразу. Вначале соседи затаили дыхание в ожидании публикаций Месси в соцсетях относительно поездки. Они появились не сразу, и из стана армянства и местных маргиналов полетели издевательские ролики и фейерверки. Торжества резко оборвались, когда ролик о поездке Месси в Баку все-таки появился. Маргиналы проглотили языки, а соседи бросились изобретать ответку. Не столько Леонелю Месси, сколько Азербайджану. Ролик о поездке просмотрели десятки миллионов подписчиков футболиста, и в Армении заревновали и поняли, что надо что-то с этим делать. Но что? Что?!

На армянском медиа-пространстве траур. А как же - Баку пригласил самого Месси, а Ереван тащит в Армению всяких Снуп Доггов, тратя на них миллионы долларов. А эти Снуп Догги еще и не приезжают, прикарманив гонорар. Больше всего истериков беспокоит отсутствие ответа на вопрос: почему?! Почему Месси приехал? А с ним Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба (болельщики поймут, о ком речь). А до них приезжали бразилец Роналдиньо и президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Ужас! Ужас! Армянские говорящие головы и блогеры не понимают, что могло привлечь обладателей огромных состояний в страну, где слабый футбол, не то что "Арарат". Откуда Месси знать, молодой еще - Иштояна не видел.

Некоторые от отчаяния ударились в конспирологию, отправились за ответом к гадалкам и обзавелись куклами-вуду. И неизвестно, чем бы все это закончилось для самосознания армянской нации, если бы один умник не предложил выход: а давайте назло Баку пригласим Роналду и отведем его поплакать в Цицернакаберд? Тем более, что его звали в Баку, а он отказался...

О чем это наши армянские коллеги? Не о прошлогоднем ли случае, когда был пущен слух о приезде футболиста в Азербайджан для участия в какой-то рекламной кампании? Это был фейк и запущен он был не в Азербайджане. На самом деле никто никого не приглашал и никто никому не отказывал. И вообще, прежде, чем строить грандиозные планы, соседям стоит напомнить себе некоторые моменты.

2014 год. Сборная Армении в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016 встретилась с португальцами на их поле и проиграла. По армянской традиции сразу пошли поиски виновных, и виновной была объявлена принимающая сторона, которая, мол, предоставила армянам для тренировок плохой стадион, дала водителя, который не знал дорогу, и так далее. Услышав об этом, Роналду сказал, что проигравший всегда ищет оправдания. Зачем Армения приехала в Португалию, если на протяжении всего матча лишь оборонялась? - заявил он. Медиа потом дополнили это, написав, что Роналду заявил в интервью, что "армяне защищались против нас двумя автобусами".

Обиженники ему этого не забыли. В 2015 году португальский футболист приехал в Ереван для участи в квалификационном матче чемпионата Европы. Армянские болельщики, встречавшие португальскую сборную в ереванском аэропорту, решили отомстить ему за "неуважение" и скандировали фамилию Месси, главного соперника Криштиану за звание лучшего футболиста планеты. То же самое проделали армянские болельщики и на стадионе. В ответ на армянский троллинг Роналду забил в ворота армян три мяча. Но армянские болельщики и активисты считали, что все сделали правильно. "Мы должны были встретить их бранью - и так и сделали. Пусть вели бы себя прилично, тогда бы получили соответствующее человечное отношение. Такой же прием был оказан сборной Болгарии и будет оказан всем тем командам, которые будут себя плохо вести в отношении наших футболистов", - написали в соцсетях.

Не только болельщики обиделись на футболиста, но и вся солнечная Армения. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Звартноц Роналду пришлось ждать своей очереди дольше всех - у пограничников неожиданно сломался компьютер. Звезда мирового футбола в один момент даже не выдержал и подошел к стойке таможенников, грозно постучав по стеклу. Роналду сел в автобус сборной Португалии последним. А на предматчевой тренировке португалец решил шокировать армянскую сторону, выйдя на поле со слоем белого косметического крема на лице.

В общем, было весело.

Никто, конечно, не запретит Армении попробовать привезти в страну Криштиану Роналду. Армения всегда старается назло Азербайджану. Может, удастся уговорить Роналду приехать.... ну, назло Месси, например. Но забывать о предыдущем опыте общения со звездой футбола соседям не следует. Излишняя гордыня и повышенное самомнение не способствуют хорошим отношениям.

После потрясений последних дней только одно греет душу нашим соседям - мать детей Криштиану - Джорджина Родригес в прошлом году отметила день рождения в армянском ресторане "Лаваш" в Эр-Рияде (Роналду играет за саудовский "Аль-Наср").

Ну все, лаваш кушал, теперь можно и в Армению звать.