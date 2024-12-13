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Лионель Месси поделился кадрами из Баку - ВИДЕО

Всемирно известный футболист Лионель Месси показал своим 504 млн. подписчикам в Instagram кадры из Баку. Как передает Day.Az, на данный момент видео уже успели посмотреть более 5 миллионов раз. Представляем вашему вниманию эти кадры: