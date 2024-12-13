Пост Месси об Азербайджане взорвал соцсети - 17 миллионов просмотров за считанные часы - ФОТО
Публикация всемирно известного футболиста Лионеля Месси о своей поездке в Азербайджан взорвала социальные сети.
Как сообщает Day.Az, всего за 10 часов пост футболиста в Instagram собрал более 17 миллионов просмотров, продемонстрировав невероятный интерес к событиям, связанным с поездкой в Азербайджан.
Фанаты по всему миру выразили восторг в комментариях, назвав Азербайджан местом, которое стоит посетить. Такой ажиотаж вокруг публикации свидетельствует о значительном интересе к Азербайджану, а также о влиянии Месси, чьи посты мгновенно становятся вирусными.
Отметим, что недавно в столице Азербайджана прошло грандиозное мероприятие с участием легенды мирового футбола Лионеля Месси, а также звездных игроков Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.
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