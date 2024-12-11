В Baku Crystal Hall с нетерпением ждут появления Месси

Как сообщалось ранее, легендарный футболист Лионель Месси прибыл в Баку.

Спортсмен сегодня примет участие в мероприятии, которое пройдёт в Baku Crystal Hall, передает Day.Az.

Сейчас у места проведения наблюдается большой наплыв людей: многие хотят увидеть кумира и принять участие в событии.

Напомним, что все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на благотворительные цели, что добавляет мероприятию особую значимость и гуманитарное измерение.