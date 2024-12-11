https://news.day.az/sport/1714454.html В Baku Crystal Hall с нетерпением ждут появления Месси - ФОТО Как сообщалось ранее, легендарный футболист Лионель Месси уже прибыл в Баку. Спортсмен сегодня примет участие в мероприятии, которое пройдёт в Baku Crystal Hall, передает Day.Az. Сейчас у места проведения наблюдается большой наплыв людей: многие хотят увидеть кумира и принять участие в событии.
В Baku Crystal Hall с нетерпением ждут появления Месси - ФОТО
Как сообщалось ранее, легендарный футболист Лионель Месси прибыл в Баку.
Спортсмен сегодня примет участие в мероприятии, которое пройдёт в Baku Crystal Hall, передает Day.Az.
Сейчас у места проведения наблюдается большой наплыв людей: многие хотят увидеть кумира и принять участие в событии.
Напомним, что все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на благотворительные цели, что добавляет мероприятию особую значимость и гуманитарное измерение.
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