Месси прибыл в Баку

Лионель Месси, легенда мирового футбола и нападающий сборной Аргентины и клуба "Интер Майами", вместе со своими одноклубниками прибыл в Баку.

Как передает Day.Az, самолет с футболистами на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где их встречал предприниматель Аднан Ахмедзаде.

Вместе с Месси в столицу Азербайджана прилетели Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Игроки "Интер Майами" примут участие в грандиозном мероприятии, которое пройдет 11 декабря в Baku Crystal Hall.

Помимо футбольных звезд, на сцене выступят знаменитый композитор и исполнитель Вилли Уильям (Willy William), а также популярная группа Morandi. Гостей вечера ожидает уникальная музыкальная программа. Все доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели