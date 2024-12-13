В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон опозорился в своем обращении к грузинам перед выборами.

Day.Az представляет публикацию:

Завтра в Грузии выбирают нового президента. И вот несколько минут назад Елисейский дворец опубликовал обращение к грузинам от Эмманюэля Макрона.

На первый взгляд все подготовлено: субтитры на грузинском, громкие слова про европейский выбор и чаяния жителей Грузии, блаблабла...

Но есть нюанс.

Этот дурачок не в курсе, что президента Грузии будут выбирать не привычным всенародным голосованием, а с помощью выборщиков! А 70% этих выборщиков - члены "Грузинской мечты".

Макрон обращается к грузинам, даже не зная, что они завтра никого выбирать не будут!

Мало того, этот идиот не знает, о чем вообще говорит - так никто из его советников не удосужился даже проверить, а как там в Грузии будут выборы проводить, перед тем как писать шефу пламенную речь!

Вот такая вот "искренняя поддержка".