Макрон опозорился в своем обращении к грузинам перед выборами - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон опозорился в своем обращении к грузинам перед выборами.
Day.Az представляет публикацию:
Завтра в Грузии выбирают нового президента. И вот несколько минут назад Елисейский дворец опубликовал обращение к грузинам от Эмманюэля Макрона.
На первый взгляд все подготовлено: субтитры на грузинском, громкие слова про европейский выбор и чаяния жителей Грузии, блаблабла...
Но есть нюанс.
Этот дурачок не в курсе, что президента Грузии будут выбирать не привычным всенародным голосованием, а с помощью выборщиков! А 70% этих выборщиков - члены "Грузинской мечты".
Макрон обращается к грузинам, даже не зная, что они завтра никого выбирать не будут!
Мало того, этот идиот не знает, о чем вообще говорит - так никто из его советников не удосужился даже проверить, а как там в Грузии будут выборы проводить, перед тем как писать шефу пламенную речь!
Вот такая вот "искренняя поддержка".
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