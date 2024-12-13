В Азербайджане продолжается борьба с невозвратом экспортной выручки

Продолжаются меры по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

До настоящего времени в результате мер, осуществленных прокуратурами Наримановского и Сураханского районов города Баку, обеспечен возврат на счета уполномоченных банков в стране части денежных средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной в зарубежные страны, на сумму более 70 миллионов долларов США (более 119 миллионов манатов по курсу соответствующего периода).