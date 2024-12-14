Азербайджанская шахматистка начала с двух побед в Испании

Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева успешно начала международный турнир в Ситжесе (Испания).

Как передаетİdman.biz, в первых турах она одержала две победы: вначале обыграла Лиор Эдид (Англия), а затем Джозефа Гирела (Франция). Набрав два очка, Аллахвердиева расположилась в лидирующей группе.

На полбалла меньше у Сабины Ибрагимовой, одно очко в активе Лалы Гусейновой.

Всего в Ситжесе выступают 266 шахматистов.