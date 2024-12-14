https://news.day.az/sport/1715241.html Азербайджанская шахматистка начала с двух побед в Испании Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева успешно начала международный турнир в Ситжесе (Испания). Как передаетİdman.biz, в первых турах она одержала две победы: вначале обыграла Лиор Эдид (Англия), а затем Джозефа Гирела (Франция). Набрав два очка, Аллахвердиева расположилась в лидирующей группе.
Азербайджанская шахматистка начала с двух побед в Испании
Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева успешно начала международный турнир в Ситжесе (Испания).
Как передаетİdman.biz, в первых турах она одержала две победы: вначале обыграла Лиор Эдид (Англия), а затем Джозефа Гирела (Франция). Набрав два очка, Аллахвердиева расположилась в лидирующей группе.
На полбалла меньше у Сабины Ибрагимовой, одно очко в активе Лалы Гусейновой.
Всего в Ситжесе выступают 266 шахматистов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре