Новый тренд в азербайджанских школах

В одной из школ Азербайджана учитель стал инициатором тренда "подари учителю шоколад", который набрал популярность в последние дни.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.

Вместо того чтобы ученики дарили шоколадки своему педагогу, учитель сам раздал сладости детям, продемонстрировав неожиданный поворот в этом тренде.