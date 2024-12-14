https://news.day.az/society/1715191.html Новый тренд в азербайджанских школах - ВИДЕО В одной из школ Азербайджана учитель стал инициатором тренда "подари учителю шоколад", который набрал популярность в последние дни. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях. Вместо того чтобы ученики дарили шоколадки своему педагогу, учитель сам раздал сладости детям, продемонстрировав неожиданный поворот в этом тренде.
Новый тренд в азербайджанских школах - ВИДЕО
В одной из школ Азербайджана учитель стал инициатором тренда "подари учителю шоколад", который набрал популярность в последние дни.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.
Вместо того чтобы ученики дарили шоколадки своему педагогу, учитель сам раздал сладости детям, продемонстрировав неожиданный поворот в этом тренде.
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