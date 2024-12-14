Самые желанные рождественские подарки в США

Обнародована информация о самых желанных рождественских подарков в США.

Как передает Day.Az, самые желанные рождественские подарки в США в 2024 году для мужчин и женщин почти не отличаются.

Ниже приведён список подарков которые хотели бы для себя жители США.