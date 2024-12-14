В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента пострадал один человек.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.