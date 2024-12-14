https://news.day.az/society/1715211.html Взрыв в жилом доме в Шамкире, есть пострадавший В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента пострадал один человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Взрыв в жилом доме в Шамкире, есть пострадавший
В селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента пострадал один человек.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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