Азербайджан и НАТО провели диалог по вопросам военного образования

13 декабря ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Делегации был представлен брифинг, посвящённый истории создания Национального университета обороны, системе образования и основным направлениям деятельности. Члены делегации ознакомились с положительными результатами успешных реформ в области военного образования в азербайджанской армии.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в области военного образования. Была подчёркнута важность дальнейшего расширения проводимой в этом направлении работы и реализации совместных проектов.