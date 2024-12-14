https://news.day.az/society/1715345.html На дорогах будет гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова в ночь с 14 на 15 декабря, а также в большинстве горных и предгорных районов страны ночью и утром возможен гололед. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
На дорогах будет гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова в ночь с 14 на 15 декабря, а также в большинстве горных и предгорных районов страны ночью и утром возможен гололед.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
"Водителям рекомендуется учитывать погодные условия и быть осторожными", - говорится в сообщении.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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