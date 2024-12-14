На дорогах будет гололед

В некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова в ночь с 14 на 15 декабря, а также в большинстве горных и предгорных районов страны ночью и утром возможен гололед.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

"Водителям рекомендуется учитывать погодные условия и быть осторожными", - говорится в сообщении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az