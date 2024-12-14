В Тбилиси не будут зажигать новогоднюю елку

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отменил церемонию зажжения главной новогодней елки столицы на фоне протестной акции у парламента Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

"Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки, новогодний праздник. Мероприятие будет проведено тогда, когда радикальная оппозиция не будет губить детей и предоставит им возможность зажечь новогоднюю елку. Сегодняшний день - еще одно подтверждение того, что с либеральным фашизмом должно быть покончено", - заявил Каладзе на брифинге.

По его словам, на проспекте Руставели собрались "агрессивные митингующие, которые уже устроили несколько провокаций". Каладзе утверждает, что они бросают бутылки в направлении сцены. Мэр считает, что действия демонстрантов представляют опасность для здоровья детей, ради которых он задумал сегодняшний праздник.

Каладзе призвал граждан, которые пришли на церемонию, расходиться.