В Азербайджане временно изменен график некоторых поездов

Из-за снежной и ветреной погоды, которая охватила Баку и регионы, на некоторых участках железнодорожных путей скорость движения поездов снижена для обеспечения безопасности и гарантии своевременной доставки пассажиров в пункты назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), такие изменения могут привести к частичным отклонениям от расписания поездов, следующих по маршрутам Абшеронской кольцевой, Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

"Учитывая текущие погодные условия, рекомендуем участникам движения быть особенно внимательными и осторожными при использовании железнодорожных переездов. Пассажиров также призывают проявлять осторожность при ожидании поездов на станциях и платформах", - сообщили в АЖД.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az