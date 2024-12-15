https://news.day.az/sport/1715430.html Очередное расставание в "Лянкяране" "Лянкяран" расстался с американским баскетболистом Филмоном Гебрихитом. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Это второе расставание в команде. Ранее региональный представитель расторг контракт с другим американцем Грегори Милтоном по взаимному согласию.
Очередное расставание в "Лянкяране"
"Лянкяран" расстался с американским баскетболистом Филмоном Гебрихитом.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Это второе расставание в команде. Ранее региональный представитель расторг контракт с другим американцем Грегори Милтоном по взаимному согласию.
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