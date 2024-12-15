Очередное расставание в "Лянкяране"

"Лянкяран" расстался с американским баскетболистом Филмоном Гебрихитом.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Это второе расставание в команде. Ранее региональный представитель расторг контракт с другим американцем Грегори Милтоном по взаимному согласию.