https://news.day.az/world/1715422.html Джулани готов баллотироваться на пост президента Сирии Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии в случае, если его попросят граждане республики или окружение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Джулани готов баллотироваться на пост президента Сирии
Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии в случае, если его попросят граждане республики или окружение.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди", - приводит его слова телеканал Al Araby.
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