Джулани готов баллотироваться на пост президента Сирии

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии в случае, если его попросят граждане республики или окружение.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди", - приводит его слова телеканал Al Araby.