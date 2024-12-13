"Ждем завоевания минимум трех лицензий на Паралимпийские игры"

"Чемпионат Азербайджана по бочча уже почти десять лет ежегодно проводится совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Агентством социальных услуг, Национальным паралимпийским комитетом и компанией "Сени". На начальном этапе их было 5-6 человек, но сейчас количество спортсменов превышает 100. Состав национальной сборной обновляется после каждого соревнования. К этому соревнованию присоединяются и жители отдаленных регионов".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам вице-президент Азербайджанской федерации бочча, главный тренер Национального паралимпийского комитета по бочча Ильхам Магеррамов.

Он сообщил, что бочча была включена в Паралимпийские игры, проходившие в Америке в 1984 году:

"Наша международная организация находится в Англии. Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами - правилами BISFed, победители приглашаются в национальную сборную и представляют Азербайджан на турнирах, проводимых за рубежом. Федерация, созданная в 2018 году при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, за короткий период завоевала 12 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей на международных соревнованиях. Член команды Сона Агаева - вторая спортсменка мира. Мы рассчитываем завоевать минимум три лицензи на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Основная цель организации подобных мероприятий - интеграция граждан с ограниченными возможностями в общество и оказание им помощи в поиске себя. Когда эти люди добиваются успехов в спортивных состязаниях и поднимают наш трехцветный флаг, они испытывают гордость и понимают, что они нужны Родине".