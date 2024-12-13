Увеличены штрафы за выброс бытовых отходов за пределы урн.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям, за выброс бытовых отходов за пределы установленных емкостей физические лица будут оштрафованы на сумму 300 манатов, должностные лица - на сумму 1 000 манатов, а юридические лица - на сумму 4 000 манатов.

За повторное совершение предусмотренной ошибки лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании, физические лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов, должностные лица - на сумму от 1 500 манатов до 2 000 манатов, либо, по обстоятельствам дела, с учетом личности совершившего проступок - применяться общественные работы сроком от 60 до 100 часов, а юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 7 000 манатов.

Кроме того, за несвоевременный вывоз бытовых отходов ответственными за это лицамина специально отведенные территории, должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов.