https://news.day.az/sport/1715102.html Кокаури и Фатиев выступят в составе измирского клуба в Лиге чемпионов Дзюдоисты сборной Азербайджана Мурад Фатиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в Лиге чемпионов, которая состоится 21 декабря в Монпелье (Франция). Как передаетİdman.biz, они будут заявлены в составе клуба "Измир Беюкшехер Беледийеси", которому помогли выиграть бронзовые награды командного чемпионата Турции.
Кокаури и Фатиев выступят в составе измирского клуба в Лиге чемпионов
Дзюдоисты сборной Азербайджана Мурад Фатиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в Лиге чемпионов, которая состоится 21 декабря в Монпелье (Франция).
Как передаетİdman.biz, они будут заявлены в составе клуба "Измир Беюкшехер Беледийеси", которому помогли выиграть бронзовые награды командного чемпионата Турции.
Лига чемпионов во Франции официально закроет международный сезон в дзюдо.
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