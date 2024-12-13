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Кокаури и Фатиев выступят в составе измирского клуба в Лиге чемпионов

Дзюдоисты сборной Азербайджана Мурад Фатиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в Лиге чемпионов, которая состоится 21 декабря в Монпелье (Франция). Как передаетİdman.biz, они будут заявлены в составе клуба "Измир Беюкшехер Беледийеси", которому помогли выиграть бронзовые награды командного чемпионата Турции.