https://news.day.az/officialchronicle/1715086.html Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Индонезией Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Индонезией.
Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Индонезией
Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Индонезией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Индонезия о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов".
Отметим, что Соглашение было подписано 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорк.
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