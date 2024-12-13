Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Индонезией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Индонезия о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

Отметим, что Соглашение было подписано 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорк.