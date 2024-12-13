https://news.day.az/officialchronicle/1715106.html Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с судов составила 300 манатов Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с морских судов составила 300 манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.
Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с судов составила 300 манатов
Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с морских судов составила 300 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.
Согласно изменению, в изложении статьи 308.2 слово "мусор" заменяется словом "отходы", а в санкции слово "тридцать" заменяется словами "триста".
Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.
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