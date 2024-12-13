Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с судов составила 300 манатов

Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с морских судов составила 300 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменению, в изложении статьи 308.2 слово "мусор" заменяется словом "отходы", а в санкции слово "тридцать" заменяется словами "триста".

Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.