https://news.day.az/society/1715076.html Госслужба по мобилизации поддержала предложение об оплачиваемой военной службе Вопрос об оплачиваемой военной службе обсуждался, но не был поддержан соответствующими структурами. Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азер Мамедов на заседании комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.
Госслужба по мобилизации поддержала предложение об оплачиваемой военной службе
Вопрос об оплачиваемой военной службе обсуждался, но не был поддержан соответствующими структурами.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азер Мамедов на заседании комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.
По его словам, если вопрос будет рассмотрен повторно, возражений со стороны службы не будет.
"Хотя альтернативная служба упоминается в Конституции, она не предусмотрена законодательством. Мы поддерживаем это предложение", - отметил Мамедов.
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