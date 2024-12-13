Возобновляет работу консульский отдел посольства Азербайджана в Иране

С 15 декабря 2024 года консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет свою деятельность.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Адрес и контактные данные консульского отдела:

Адрес: г. Тегеран, Пасдаран, Даррус, ул. Ярмохаммади, тупик Саги, 5.

Телефон: (+98 21) 22 59 62 90/91

Факс: 22596310

Электронная почта: [email protected]