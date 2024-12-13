https://news.day.az/politics/1715075.html Возобновляет работу консульский отдел посольства Азербайджана в Иране С 15 декабря 2024 года консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет свою деятельность. Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана. Адрес и контактные данные консульского отдела: Адрес: г. Тегеран, Пасдаран, Даррус, ул. Ярмохаммади, тупик Саги, 5. Телефон: (+98 21) 22 59 62 90/91 Факс: 22596310
Возобновляет работу консульский отдел посольства Азербайджана в Иране
С 15 декабря 2024 года консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет свою деятельность.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Адрес и контактные данные консульского отдела:
Адрес: г. Тегеран, Пасдаран, Даррус, ул. Ярмохаммади, тупик Саги, 5.
Телефон: (+98 21) 22 59 62 90/91
Факс: 22596310
Электронная почта: [email protected]
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре