АБР снизил прогноз по инфляции для Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свои прогнозы по инфляции для субрегиона Кавказа и Центральной Азии, снизив прогноз на 2024 год с 6,9% до 6,8% в сравнении с сентябрьским отчетом за 2024 года, при этом прогноз на 2025 год остался неизменным на уровне 6,2%, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Снижение прогноза отражает умеренные инфляционные давления в отдельных странах субрегиона. "Благодаря взвешенной монетарной политике инфляция в Грузии оставалась на низком уровне и составила 1,1% в период с января по сентябрь 2024 года. Аналогично в Кыргызской Республике замедление роста цен на большинство категорий товаров привело к среднегодовому уровню инфляции в 4,8% за первые девять месяцев года", - говорится в отчете. Эксперты АБР отметили, что низкие мировые цены на сырьевые товары оказали положительное влияние на Таджикистан, где инфляция за первые три квартала 2024 года составила 3,5%, что значительно ниже целевого уровня центрального банка. Согласно отчету, прогнозы по инфляции для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана остались неизменными.