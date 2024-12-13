В настоящее время обсуждается сокращение срока военной службы с 1 года 6 месяцев до 1 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией начальник Главного управления мобилизации и призыва на военную службу Азер Бабаев.

Он сказал, что главная цель - предотвратить злоупотребление: "Планируется, что повестка будет только в электронном виде, будут приходить уведомления о всех решениях. Это также имеет важное значение для обеспечения прозрачности. Но мы думаем о другом способе сокращения срока военной службы. Неправильно различать лиц с высшим и средним образованием. В Конституции написано, что каждый обязан проходить военную службу, высшее, среднее образование там не разграничены. Но мы еще не готовы к этому. После того, как этот проект будет принят, мы сможем рассмотреть предложения в этом направлении".