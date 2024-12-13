Азербайджан узнал соперников по отбору на ЧМ-2026

Состоялась жеребьевка европейского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 54 участника отборочного этапа, в число которых не вошла Россия, были разделены на 12 групп.

В шести из них будет по четыре команды, еще в шести - по пять.

Группа А
Победитель матча Германия-Италия
Словакия
Северная Ирландия
Люксембург

Группа B
Швейцария
Швеция
Словения
Косово

Группа С
Проигравший матча Португалия-Дания
Греция
Шотландия
Беларусь

Группа D
Победитель матча Франция-Хорватия
Украина
Исландия
Азербайджан

Группа Е
Победитель матча Испания-Нидерланды
Турция
Грузия
Болгария

Группа F
Победитель матча Португалия - Дания
Венгрия
Ирландия
Армения

Группа G
Проигравший матча Испания-Нидерланды
Польша
Финляндия
Литва
Мальта

Группа H
Австрия
Румыния
Босния и Герцеговина
Кипр
Сан-Марино

Группа I
Проигравший матча Германия-Италия
Норвегия
Израиль
Эстония
Молдова

Группа J
Бельгия
Уэльс
Северная Македония
Казахстан
Лихтенштейн

Группа К
Англия
Сербия
Албания
Латвия
Андорра

Группа L
Проигравший матча Франция-Хорватия
Чехия
Черногория
Фарерские острова
Гибралтар