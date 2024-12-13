Азербайджан узнал соперников по отбору на ЧМ-2026

Состоялась жеребьевка европейского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 54 участника отборочного этапа, в число которых не вошла Россия, были разделены на 12 групп.

В шести из них будет по четыре команды, еще в шести - по пять.

Группа А

Победитель матча Германия-Италия

Словакия

Северная Ирландия

Люксембург

Группа B

Швейцария

Швеция

Словения

Косово

Группа С

Проигравший матча Португалия-Дания

Греция

Шотландия

Беларусь

Группа D

Победитель матча Франция-Хорватия

Украина

Исландия

Азербайджан

Группа Е

Победитель матча Испания-Нидерланды

Турция

Грузия

Болгария

Группа F

Победитель матча Португалия - Дания

Венгрия

Ирландия

Армения

Группа G

Проигравший матча Испания-Нидерланды

Польша

Финляндия

Литва

Мальта

Группа H

Австрия

Румыния

Босния и Герцеговина

Кипр

Сан-Марино

Группа I

Проигравший матча Германия-Италия

Норвегия

Израиль

Эстония

Молдова

Группа J

Бельгия

Уэльс

Северная Македония

Казахстан

Лихтенштейн

Группа К

Англия

Сербия

Албания

Латвия

Андорра

Группа L

Проигравший матча Франция-Хорватия

Чехия

Черногория

Фарерские острова

Гибралтар