Азербайджан узнал соперников по отбору на ЧМ-2026 - ВИДЕО
Состоялась жеребьевка европейского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 54 участника отборочного этапа, в число которых не вошла Россия, были разделены на 12 групп.
В шести из них будет по четыре команды, еще в шести - по пять.
Группа А
Победитель матча Германия-Италия
Словакия
Северная Ирландия
Люксембург
Группа B
Швейцария
Швеция
Словения
Косово
Группа С
Проигравший матча Португалия-Дания
Греция
Шотландия
Беларусь
Группа D
Победитель матча Франция-Хорватия
Украина
Исландия
Азербайджан
Группа Е
Победитель матча Испания-Нидерланды
Турция
Грузия
Болгария
Группа F
Победитель матча Португалия - Дания
Венгрия
Ирландия
Армения
Группа G
Проигравший матча Испания-Нидерланды
Польша
Финляндия
Литва
Мальта
Группа H
Австрия
Румыния
Босния и Герцеговина
Кипр
Сан-Марино
Группа I
Проигравший матча Германия-Италия
Норвегия
Израиль
Эстония
Молдова
Группа J
Бельгия
Уэльс
Северная Македония
Казахстан
Лихтенштейн
Группа К
Англия
Сербия
Албания
Латвия
Андорра
Группа L
Проигравший матча Франция-Хорватия
Чехия
Черногория
Фарерские острова
Гибралтар
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